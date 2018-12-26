التشكيل - صلاح أساسي ضد نيوكاسل

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 16:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل

يلعب محمد صلاح نجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 19 من المسابقة في الخامسة من مساء الأربعاء في البوكسنج داي على ملعب أنفيلد.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي للريدز رفقة ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - أبو تريكة يقود نجوم إفريقيا لمواجهة جيل السنغال 2002 على هامش حفل الأفضل خبر في الجول - صلاح إلى حفل الأفضل بإفريقيا بطائرة خاصة.. ومحرز وأوباميانج لم يؤكدا حضورهما بينيتيث: سأحاول العودة من أنفيلد بـ3 نقاط.. وأتمنى التوفيق لليفربول بقية الموسم بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط

ويدفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالثلاثي جيني فينالدوم وجيردان شاكيري وجوردن هندرسون في خط الوسط في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندرأرنولد وفيرجيل فان دايك وديان لوفرين وأندي روبرتسون أمام الحارس أليسون بيكر.

يسعى الدولي المصري للتسجيل لمواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، فقد سجل حتى الآن 11 هدفا، بفارق هدف وحيد عن متصدر سباق الهدافين بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

طالع أيضا:

ستيرلنج يتغنى بمحمد صلاح "الاستثنائي"

ميدو: مباراة الاهلي ستكون الأخيرة لي كمدير فني للوحدة

تقرير: هل يظفر باوك بمحمود مرعي قبل الأهلي؟

تحديد موعد مواجهة المقاولون أمام الإسماعيلي.. وقرعة إفريقيا تحدد الدراويش ضد الزمالك

بعد التغزل في قدراته - بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط

فيفا يحسم زيادة المنتخبات في مونديال قطر والتنظيم المشترك لدول من قارات مختلفة باجتماع مراكش

محمد صلاح ليفربول نيوكاسل

نرشح لكم

أخر الأخبار

شقيقه: ناد بلجيكي يريد حسين الشحات.. ولا نعلم شيئا عن تدخل مستثمر خليجي لضمه للأهلي 50 ثاتيه | المحترفون
عبد المنصف: الكل لن يصمد أمام دجلة في ملعب كبير.. وتطورت مع تاكيس 12 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة: انتقال محمد محمود للأهلي؟ الأمر ليس بيدي 16 دقيقة | الدوري المصري
حصاد 2018 – سيد معوض يختار لـ في الجول.. مفاجأة غير متوقعة بسبب طلب مصر 19 دقيقة | لعبة في الجول
محمود مرعي: الأولوية للاحتراف عن الانتقال إلى الأهلي والزمالك 33 دقيقة | الدوري المصري
محمد محمود: لم أتخيل اللعب لناد آخر في مصر.. وانتظروا كل البطولات في التتش 38 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 3 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك