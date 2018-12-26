التشكيل - صلاح أساسي ضد نيوكاسل

يلعب محمد صلاح نجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

ويحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 19 من المسابقة في الخامسة من مساء الأربعاء في البوكسنج داي على ملعب أنفيلد.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي للريدز رفقة ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويدفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالثلاثي جيني فينالدوم وجيردان شاكيري وجوردن هندرسون في خط الوسط في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندرأرنولد وفيرجيل فان دايك وديان لوفرين وأندي روبرتسون أمام الحارس أليسون بيكر.

إلى الأمام يا ريدز .. نحو الثلاث نقاط! 👊🔴 pic.twitter.com/cs26QtWur6 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 26, 2018

يسعى الدولي المصري للتسجيل لمواصلة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، فقد سجل حتى الآن 11 هدفا، بفارق هدف وحيد عن متصدر سباق الهدافين بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

طالع أيضا:

ستيرلنج يتغنى بمحمد صلاح "الاستثنائي"

ميدو: مباراة الاهلي ستكون الأخيرة لي كمدير فني للوحدة

تقرير: هل يظفر باوك بمحمود مرعي قبل الأهلي؟

تحديد موعد مواجهة المقاولون أمام الإسماعيلي.. وقرعة إفريقيا تحدد الدراويش ضد الزمالك

بعد التغزل في قدراته - بينيتيث: ليفربول ليس صلاح فقط

فيفا يحسم زيادة المنتخبات في مونديال قطر والتنظيم المشترك لدول من قارات مختلفة باجتماع مراكش