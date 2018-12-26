مواعيد مباريات الأربعاء 26-12-2018 والقنوات الناقلة.. ليفربول و9 مباريات إنجليزية ويوفنتوس

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 - 00:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

يشهد اليوم الأربعاء 20 مباراة في الدوري الإنجليزي والإيطالي.

فيما يُعرف بالـ"بوكسينج داي" يلتقي ليفربول في تمام الخامسة مع نيوكاسل في الجولة 19 من المسابقة عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي الوقت ذاته يلتقي مانشستر يونايتد مع هدرسفيلد تاون في ملعب أولد ترافورد عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

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أما أرسنال فسوف يواجه برايتون في تمام السابعة والربع عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وفي الدوري الإيطالي سوف يواجه إنتر ميلان منافسه نابولي في تمام التاسعة والنصف عبر قناة "بي إن سبورتس 4" في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ويلاقي يوفنتوس منافسه أتالانتا في تمام الرابعة عصرا عبر القناة ذاتها.

وفي الدوري المصري ستقام مباراة وحيدة بين الجونة ووادي دجلة في تمام الخامسة عبر قناة "أون سبورت" لحساب الجولة 19.

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ليفربول مانشستر يونايتد يوفنتوس

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