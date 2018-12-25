جوارديولا يشرح كيف تطور مانشستر سيتي منذ الفوز بلقب الدوري

شرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي كيف تطور فريقه منذ الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيتي حقق لقب الدوري الموسم الماضي بعدد نقاط بلغ 100 نقطة وهو أعلى رقم مسجل منذ بداية عهد البريمييرليج.

وقال جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "في بعض التفاصيل الصغيرة نحن أفضل من الموسم الماضي، وهذا طبيعي لأننا قضينا المزيد من الوقت معا".

وأوضح "أصبحنا أفضل في بنائنا للعب، وفي ضغطنا العالي يمكننا استخدام تحركات مختلفة، لدينا بدائل أكثر للدفاع في حالة الهجوم، وأصبحنا أكثر صلابة في الدفاع المتأخر".

طالع أيضا - (حصاد 2018 - مانشستر سيتي.. الوصول للقمة ونسخة أكثر توازنا)

وتطرق المدرب الإسباني إلى الهزيمة مانشستر يونايتد الموسم الماضي والتي أجلت احتفاله بلقب الدوري، قائلا: "حتى في المباريات التي كنا متقدمين بها 2-0 أو 3-0 لم أشهر بالراحة أو أن الأمر انتهى".

وتابع "ولكن رد فعلنا أمام توتنام بعد الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ثم السقوط أمام يونايتد كان رائعا، وعرفت بعد مرور 15 دقيقة أننا سنتوج بالدوري".

وعن أكثر شيء أبهره خلال ذلك الموسم، أجاب "استمراريتنا، بالطبع فقدنا بعض النقاط ولكن هذا يحدث وبعد كل شيء كنا متواجدين دائما".

وأتم "الفوز بالكأس أو دوري الأبطال يتطلب أن تكون جيدا في 6 مباريات ولكن في الدوري الإنجليزي يتوجب عليك ذلك كل 3 أيام، ولهذا أحب هذا اللقب كثيرا".

مانشستر سيتي يتنافس بالموسم الجاري مع ليفربول في المسابقة، إذ يحتل السماوي المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الريدز.

اختر تشكيل مانشستر سيتي المثالي لعام 2018

اقرأ أيضا:

حصاد في الجول 2018 - أنت تحدد الأفضل في العام الرياضي.. اختر الآن

أمونيكي لـ في الجول: صلاح يستطيع أن يصبح أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ إفريقيا

خبر في الجول – الأهلي يطلب مهلة قبل ضم مرعي لأخذ رأي لاسارتي

النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل

النقاز أٌقرب للغياب عن مواجهة بتروجيت بسبب الإصابة

تقرير مغربي: كاف يفكر في إطلاق بطولة مماثلة لدوري الأمم الأوروبية