الأهلي يطرح تذاكر مباراة الداخلية

طرحت لجنة المباريات في الأهلي برئاسة العامري فاروق كمية من التذاكر المخصصة لتذاكر مباراة الداخلية في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الداخلية يوم السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري.

وقررت اللجنة طرح 500 تذكرة لجماهير الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، عبر نظام الحجز الإلكتروني.

ويبلغ سعر التذكرة 50 جنيها وفقا للسعر الذي حدده النادي الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة.

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