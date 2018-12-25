ريدناب: فان دايك = جون تيري + فيديتش + فيرديناند

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 17:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول - ولفرهامبتون

يرى جايمي ريدناب لاعب ليفربول السابق أن فيرجيل فان دايك مدافع الريدز يعد واحدا من أفضل مدافعي العالم، مشددا على أنه يجمع الصفات المميزة في أبرز مدافعي الدوري الإنجليزي في المواسم الأخيرة.

في يناير الماضي انتقل فان دايك من ساوثامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني كأغلى مدافع في العالم، ويقدم هذه الأيام اداء خياليا مع ليفربول متصدر الدوري الإنحليزي.

وقال ريدناب في عموده بجريدة ديلي ميل يوم الثلاثاء: "نحن فقط في منتصف الموسم ولكن لا أحد يقترب من فيرجيل فان دايك في السباق لأفضل لاعب في الموسم".

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وأضاف "إنه اللاعب الوحيد الذي يحب كل فريق أن يكون في صفوفه".

وأوضح "حين تفكر في أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي، جون تيري وريو فرديناند ونيمانيا فيديتش، فأن فان دايك يجمع الثلاثة في لاعب واحد".

وأردف لاعب ليفربول في الفترة من 1991 إلى 2002 "إنه يقرأ المباراة مثل تيري، كما يمرر الكرات جيدا، ويرسل الكرات الطولية بشكل رائع".

وواصل "ينعم فان دايك بسرعة فيرديناند أيضا. ونادرا ما تراه في موقف لاعب ضد لاعب".

فان دايك يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة.

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