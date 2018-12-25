الكشف عن - ليفربول وأرسنال رفضا ضم فان دايك في 2015 مقابل 12 مليون

كشف جون كولينز مساعد المدرب السابق بفريق سيلتك عن رفض ليفربول وأرسنال لضم فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الحالي في صيف 2015 مقابل مبلغ زهيد.

في يناير الماضي انتقل فان دايك من ساوثامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه استرليني كأغلى مدافع في العالم، ويقدم هذه الأيام اداء خياليا مع ليفربول متصدر الدوري الإنحليزي.

وقال كولينز في تصريحات أبرزتها جريدة إيكو يوم الثلاثاء: "كان جاري مكاليستر مساعداً لبرندان رودجرز في ليفربول وقتها، وقلت له إنني أتمنى أن تضموا فيرجيل فان دايك".

وأضاف المدرب الذي درب فان دايك في صفوف سيلتك في الفترة من 2013 إلى 2015 "لكن رودجرز لم يكن يعتقد أنه أفضل مما كان يملكه بالفعل في دفاع ليفربول بهذا الوقت".

وواصل كولينز "أما ستيف رولي كبير كشافي أرسنال فلم يهتم بضمه حين عرض عليه".

فان دايك يقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي حاليا بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة.

كان رودجرز المدير الفني الحالي لسيلتك قد كشف في فبراير 2017 عن رغبته في ضم فان دايك عندما كان الأول مدربا لليفربول.

وصرح المدرب الأيرلندي الشمالي لصحيفة "إيفننج ستاندرد" الاسكتلندية وقتها "عندما كنت في ليفربول، اهتممت بفان دايك عندما كان في جروينجين وبعد ذلك مع سيلتك، لكن قالوا لي إنه ليس جيدا لنا في الوقت الحالي".

وأضاف "فان ديك كان ليقفز من سيلتك لينضم إلى ليفربول، هناك بعض الأندية تود أن ترى اللاعبين يختبروا في ملاعب أخرى أولا".

وتابع "ولكن إذا كان هناك اقتناع كاف باللاعب فهذا يتم وضعه في الحسبان، النقطة المحورية في استكشاف قدرات اللاعبين هي توقع متى يصلون إلى ذروة قدراتهم".

وأوضح رودجرز "كان بالإمكان أن ترى أن فان دايك سريع وقوي وجيد في التعامل مع الكرة وكذلك في ألعاب الهواء".

🎵 He's our centre-half... Enjoy 50 seconds of pure VVD brilliance - at both ends - against @Wolves. 😍 pic.twitter.com/NI6HiMld8u — Liverpool FC (@LFC) December 24, 2018

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