بعد تمديد تعاقده - مدرب ويجان: سام مرسي يستحق كل ما وصل إليه

أسهب بول كوك المدير الفني لويجان في الإشادة بلاعبه المصري سام مرسي بعد تمديد تعاقده مع النادي يوم الثلاثاء.

أعلن نادي ويجان يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع الدولي المصري سام مرسي حتى صيف 2021.

وقال كوك في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس يوم الثلاثاء: "سام لاعب مهم حقا للنادي وأعرف أن مشجعينا سيكونون سعداء حقا بهذا الخبر".

وأضاف "لقد عرفت سام لفترة طويلة ورغبته الدائمة في التطور على أفضل ما يكون".

وأتم "لقد استحق كل شيء وصل إليه، المشاركة في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي والآن عقده الجديد هنا في ويجان".

سام مرسي شارك كبديل لمدة 40 دقيقة في مباراة منتخب مصر ضد أوروجواي في كأس العالم الذي أقيم في روسيا الصيف الماضي

عقد سام مرسي الذي يرتدي شارة قيادة ويجان كان سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأفاد النادي صباح الثلاثاء أن سام مرسي وقع على عقود جديدة تربطه بالنادي لموسمين إضافيين.

وشارك مرسي في 20 مباراة مع ويجان هذا الموسم ضمن دوري القسم الثاني بإنجلترا وسجل هدفا.

ويحتل ويجان المركز الـ16 في جدول الدوري بعد مرور 22 جولة.

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