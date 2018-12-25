حازم إمام للإسماعيلي: لسنا ضد أحد "الأهلي يلعب مباراة كل 4 أيام"

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية لا يتعنت ضد نادي الإسماعيلي في تحديد جدول مبارياته المؤجلة ببطولة الدوري المصري.

واندلعت أزمة بين الإسماعيلي واتحاد الكرة حين أعلن عبر موقعه الرسمي "الانسحاب من مباراة المقاولون العرب وعدم اللعب في الموعد الذي حدده اتحاد الكرة"، قبل انتهاء الأزمة في اليوم التالي.

قال إمام عبر البرنامج الإذاعي (وان تو): "اتحاد الكرة ليس ضد أحد، فالإسماعيلي لم يلعب في الدوري منذ 37 يوما".

وأضاف: "صعقت عندما علمت بالأمر، لا يوجد دوري في العالم يغيب فيه فريق طوال هذه المدة".

ودافع حازم إمام عن اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، مشيرا إلى أن الأهلي يلعب حاليا مباراة كل 4 أيام في الدوري بعد انتهاء مشواره في بطولة إفريقيا الموسم الماضي.

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