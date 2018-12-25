رسميا - سام مرسي مستمر مع ويجان حتى 2021

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 13:47

كتب : FilGoal

سام مرسي

أعلن نادي ويجان يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع الدولي المصري سام مرسي حتى صيف 2021.

عقد سام مرسي الذي يرتدي شارة قيادة ويجان كان سينتهي في نهاية الموسم الجاري.

وأفاد النادي صباح الثلاثاء أن سام مرسي وقع على عقود جديدة تربطه بالنادي لموسمين إضافيين.

أخبار متعلقة

كلوب: سنحاول إسقاط نيوكاسل رغم قدرة بينيتيث على تنظيم الدفاع جيدا كلوب: لن أضم لاعبين جدد إلا إذا صلاح يرحب بعودة تشامبرلين كلوب: هذه هي الفلسفة التي أوصلتنا لقمة الدوري

وشارك مرسي في 20 مباراة مع ويجان هذا الموسم ضمن دوري القسم الثاني بإنجلترا وسجل هدفا.

ويحتل ويجان المركز الـ16 في جدول الدوري بعد مرور 22 جولة.

اقرأ أيضا

تقرير تونسي: الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي

عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري

حصاد 2018 – مفاجأة في اختيارات تامر عبد الحميد للأفضل

شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك"

القيعي: نسعى لضم صفقات أخرى.. الأهلي في يناير سيكون جيدا

سام مرسي ويجان

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصاد 2018 – أنت تحدد الأفضل في العام الرياضي.. اختر الآن 3 دقيقة | لعبة في الجول
اتحاد الكرة: 15 ألف مشجع الحد الأدنى لحضور مباريات أمم إفريقيا 16 دقيقة | مصر
قرارات اتحاد الكرة: إقالة مدرب الشاطئية.. وجمعية عمومية لتغيير شكل دوري الدرجة الثانية 20 دقيقة | الدوري المصري
جروس للاعبي الزمالك: أغلقنا صفحة الكونفدرالية والتركيز الآن على الدوري ساعة | الدوري المصري
النجم: عروض فرنسية وإسبانية لـ بن عمر.. ومصيره يتحدد الأسبوع المقبل ساعة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لكاسونجو وأحداد.. وراحة لعلاء ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك