رسميا - سام مرسي مستمر مع ويجان حتى 2021
الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 13:47
كتب : FilGoal
أعلن نادي ويجان يوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع الدولي المصري سام مرسي حتى صيف 2021.
عقد سام مرسي الذي يرتدي شارة قيادة ويجان كان سينتهي في نهاية الموسم الجاري.
وأفاد النادي صباح الثلاثاء أن سام مرسي وقع على عقود جديدة تربطه بالنادي لموسمين إضافيين.
وشارك مرسي في 20 مباراة مع ويجان هذا الموسم ضمن دوري القسم الثاني بإنجلترا وسجل هدفا.
ويحتل ويجان المركز الـ16 في جدول الدوري بعد مرور 22 جولة.
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