صلاح يرحب بعودة تشامبرلين

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 13:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - تشامبرلين - ليفربول - مانشستر سيتي

رحب محمد صلاح نجم ليفربول بزميله أليكس أوكسلاد تشامبرلين العائد للتدريبات بعد إصابة طويلة.

شهد مران ليفربول يوم الإثنين خبرا سارا لجماهير الفريق الإنجليزي بعودة تشامبرلين للتدريبات مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 8 شهور.

تشامبرلين نشر صورة عودته للتدريبات عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها قائلا "عن احساسك حين تعود إلى أرض الملاعب بعد 8 أشهر من الغياب".

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ورد الدولي المصري على زميله بقوله "لقد سعدت بمشاهدتك تركض من جديد".

صلاح يقود ليفربول للتربع على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة، فقد سجل 11 هدفا وصنع 6 هذا الموسم بالبطولة الإنجليزية.

Mohamed Salah's 'joy' at Alex Oxlade-Chamberlain's boost

ويغيب تشامبرلين عن ليفربول منذ شهر أبريل الماضي بالتحديد مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في أربطة الركبة.

وبدأ تشامبرلين الجري بشكل تدريجي على أن يستمر في العلاج والتأهيل لعدة أسابيع أخرى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ومن المتوقع أن يعود تشامبرلين للمشاركة مع ليفربول في المباريات خلال شهر مارس المقبل.

وانضم تشامبرلين لصفوف ليفربول بداية الموسم الماضي قادما من أرسنال.

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