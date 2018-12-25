كلوب: لن أضم لاعبين جدد إلا إذا

لن يضم ليفربول أي لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية إلا في حالة الطوارئ، وهي الإصابات الطويلة، حسب يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة.

وكشف كلوب عن خططه حيال سوق الانتقالات المقبلة التي يوم رأس السنة، إذ قال "أنا سعيد جدًا بقائمة اللاعبين التي أمتلكها، لكن يجب أن أُبقي الباب مفتوحًا إذا حدث أمر طارئ، حينها يجب أن نُلقي نظرة أخرى".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لدينا العديد من المباريات الهامة ويجب أن نكون مستعدين لها".

وواصل "طالما بإمكاننا التعامل بشكل جيد مع أي شيء يحدث فالأمر على ما يرام، إذا لم يحدث شيء لن أغير خطتي، ما أقصده هو حدوث شيء درامي لم يكن ليخطر على بالنا".

يحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول في يوم البوكسنج داي بملعب أنفيلد هذا الأربعاء.

ويقع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا برصيد 48 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية.

أما نيوكاسل فيقع في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

اقرأ أيضا

تقرير تونسي: الزمالك يرغب في ضم ظهير الترجي

عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري

حصاد 2018 – مفاجأة في اختيارات تامر عبد الحميد للأفضل

شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك"

القيعي: نسعى لضم صفقات أخرى.. الأهلي في يناير سيكون جيدا