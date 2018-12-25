باولو: الزمالك الأقرب للدوري بنسبة 85%.. والدوري السعودي خطوتي القادمة

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 12:23

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

يرى حسام سلامة "باولو" مهاجم الداخلية أن الزمالك هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

وصرح باولو عبر البرنامج الإذاعي "من الآخر": "الزمالك الأقرب للدوري بنسبة 85%، المنافسة قوية للغاية هذا الموسم سواء على المقدمة أو المراكز المتأخرة".

وأضاف: "أسعى للحصول على لقب الهداف، وينافسني عليه بقوة كل من أحمد علي مهاجم المقاولون ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجون أنطوي من المقاصة، وبالطبع أتمنى الانضمام للمنتخب وتحت أمر جهازه الفني في أي وقت".

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وأشار: "اخترت الانتقال للداخلية لأنه بيتي، وفضلته على عروض أخرى تلقيتها من الجونة وبتروجت وأندية أخرى خارجية".

وأتم حسام باولو: "لدي أهداف أخرى أسعى لتحقيقها بنهاية الموسم الجاري بخوض تجربة الاحتراف الخارجي، فالدوري السعودي سيكون خطوتي القادمة".

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