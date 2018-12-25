خاص طبيب الأهلي يكشف لـ في الجول مستجدات الإصابات.. وفحص يحدد موقف سليمان

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 12:01

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان لاعب الأهلي

كشف خالد محمود طبيب الأهلي عن مستجدات إصابات 6 لاعبين، معلنا جاهزية 4 منهم للمباريات المقبلة.

وقال محمود لـFilGoal.com: "تحسنت حالة إسلام محارب، الذي تعرض لشد في السمانتين خلال مباراة جيما آبا جيفار، وسيكون جاهز للحاق بمباراة الداخلية بعد أن خضع لتدريبات للتخلص من الإصابة".

وأضاف "كذلك أحمد فتحي وعلي معلول، من الناحية الطبية هما جاهزان لخوض المباريات".

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وشدد "هشام محمد أيضا جاهز رغم الكدمة القوية التي تلقاها في رأسه أثناء مباراة جيما".

واستدرك "أما بالنسبة لحسام عاشور، فبدأ في تدريبات الجري منذ أيام وحالته في تحسن مستمر، موقف مشاركته في لقاء الداخلية سيتحدد وفقا لدرجة تعافي الجزع الذي يعاني منه في الكاحل".

وأتم محمود بأن موقف وليد سليمان سيتحدد بعد فحص طبي يخضع له اليوم الثلاثاء، الأمر نفسه ينطبق على كل من صلاح محسن وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة.

ويواجه الأهلي الداخلية في الدوري يوم السبت المقبل، قبل أن يقابل بيراميدز يوم الرابع من يناير.

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