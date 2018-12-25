كلوب: سنحاول إسقاط نيوكاسل رغم قدرة بينيتيث على تنظيم الدفاع جيدا

رغم معرفة يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقدرة نظيره في نيوكاسل يونايتد رافائيل بينيتيث على تنظيم الدفاع بشكل جيد، غير أنه شدد على قدرة فريقه في عبور هذه المباراة الصعبة بسلام.

يحل نيوكاسل ضيفا على ليفربول متصدر الدوري في يوم البوكسنج داي بملعب أنفيلد هذا الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما نحتاج إليه هو البقاء غاضبين ومتعطشين للفوز. هذا ما يتعين علينا فعله أمام نيوكاسل".

وأضاف "هذه هي المرة الثالثة التي سنلعب فيها على الأرجح ضد خمسة لاعبين في الخط الخلفي. نحن بحاجة للتكيف مع الأشياء المختلفة التي يقدمونها. رافا قادر على تنظيم الدفاع بشكل جيد، لكننا سنحاول التغلب عليه".

وعن استقبال رافا بينيتيز في آنفيلد، أوضح كلوب: "جماهير ليفربول مشهورة بعدم نسيان من عمل لأجلها. ليس رافا فحسب، بل رافا خاصة لأنه لا يزال يعيش هنا مع الدوري الإنجليزي".

وأتم "أنا أحبه. هو مدرب رائع وشخص جيد حقاً. أنا سعيد لأنه دائماً ما يحصل على استقبال رائع. هذا يثبت أن جماهير ليفربول لا تنسى بسهولة".

ويقع ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي منفردا برصيد 48 نقطة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل لقب النسخة الماضية.

أما نيوكاسل فيقع في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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