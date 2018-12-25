كلوب: هذه هي الفلسفة التي أوصلتنا لقمة الدوري

التعامل كل مباراة على حدة هي الفلسفة التي أوصلت ليفربول لقمة الدوري الإنجليزي حتى الآن، حسب يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة.

كلوب كشف عن الأمر ضمن الرسالة التي بعثها لجماهير الريدز بمناسبة أعياد الميلاد، والتي استعرضها الموقع الرسمي لليفربول.

وجاءت رسالة كلوب على النحو التالي.

بعث يورجن كلوب برسالة خاصة لأنصار ليفربول حول العالم، بمناسبة الاحتفال بالكريسماس.

كالعادة، أود اغتنام الفرصة لأتمنى لجميع جماهير ليفربول يوم ميلاد سعيد. هنا في ميلوود لدينا مزيج رائع ومتنوع من الثقافات والخلفيات، وكلها تجتمع معا. هناك شيء مميز حقا هنا.

أتمنى أن يكون يوماً رائعاً مع العائلة والأصدقاء، وبالنسبة للفريق هو يو آخر سنبدأه بالتدريب في ميلوود، ثم العودة لعائلاتنا بعد الظهر، قبل التوجه للفندق في المساء للمبيت استعداداً لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.

هذا هو الكريسماس الرابع لي كمدرب لليفربول، وعلى الرغم من أنني لست من النوع الذي ينظر للخلف، أعتقد أنه من المنصف قول إننا قمنا برحلة رائعة عام 2018.

هذا يمنحني الثقة بأن هناك الكثير الذي يمكن لهؤلاء اللاعبين فعله في 2019، وهناك المزيد سنخوضه في هذه الرحلة التي نشارك فيها جميعا.

يجب علينا الفخر بما فعله الفريق حتى الآن، لكن هذه ليست سوى البداية ولا يزال هناك طريق طويل يجب علينا قطعه.

أفضل شيء في اللاعبين، هو أنهم لا يستمعون إلى الضوضاء المحيطة بهم. نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وهذا ليس كلام كرة قدم، ولكنه الفلسفة التي أوصلتنا لما نحن فيه حاليا.

لا يمكننا أن نعد بأي شيء لعام 2019، باستثناء أننا سنفعل كل ما بوسعنا لمحاولة جعلها سنة خاصة. أحد الأمور التي تبعث على الاعتزاز، هو أننا تشاركنا رحلتنا مع أنصارنا في كل خطوة.

لن أنسى أبداً ليالي دوري الأبطال في آنفيلد، كان هناك بالطبع العديد من الأيام والليالي الرائعة على الصعيد المحلي أيضاً. نحن جميعاً على دراية بالتضحيات التي تقدمها الجماهير لمتابعتنا. نحن نقدر ذلك بنسبة 100%.

نحن جميعا في هذه الرحلة معا.

زيارتنا السنوية لـ"ألدر" هي دائما ما تكون تجربة عاطفية وملهمة. هو مكان تفخر مدينة ليفربول به بشكل لا يصدق، حيث ندعم هؤلاء الأطفال الشجعان الذين يخوضون أهم المعارك في الحياة. لا استطع أن أخبرك بمدى احترامي وإعجابي بالجميع هناك.

واستمرت هذا العام مبادرات بنك الطعام في دعمها للأسر والأفراد في جميع أنحاء المدينة. أنا حقاً أحب الفكرة، وهي مبادرة مشتركة بين جماهير ليفربول وإيفرتون، وأنا مسرور من تلقي التبرعات خلال ديربي الميرسيسايد الأخير.

لكم جميعا مني كل الاحترام، وكلنا هنا في ميلوود نقول لكم شكرا وعيد ميلاد سعيد.

في النهاية، نتطلع لرؤيتكم في آنفيلد خلال "بوكسينج داي"، في مباراة مهمة أخرى سيكون دعمكم لنا هو مفتاح تحقيق النتيجة الجيدة التي نرغب بها. نحن نعلم أيضاً أن هناك الكثير سيتابعونها حول العالم.

أحب تماماً فكرة أن الجميع حول في كافة أنحاء الكوكب يقضون 90 دقيقة من أوقاتهم في متابعتنا. هذا يوضح الجهد الجماعي المبذول من اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير.

كيفما ستقضي اليوم، أتمنى لك يوماً رائعاً.

لن تسير وحدك أبداً،

يورجن

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