باولو: تخيلت أنني سأسجل كل دقيقة في الزمالك.. وإيناسيو أتى من أجل الصور التذكارية

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 - 11:24

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - حسام باولو

قال حسام باولو مهاجم الداخلية أن تجربته بنادي الزمالك لم تنجح لعدة أسباب.

حسام باولو

النادي : الداخلية

الزمالك

وأشار باولو عبر إذاعة نجوم إف إم: "حصلت على لقب هداف الدوري مع الداخلية وتلقيت عروضا من المقاصة ودجلة، إلا أنني اخترت سموحة لأنه كان يشارك في بطولة إفريقيا".

وأضاف: "واصلت مسيرتي الجيدة مع سموحة ثم قررت الانتقال إلى الزمالك الذي فشلت به 5 مرات عند التقدم لاختبارات قطاع الناشئين، كما رفضني الأهلي أيضا في الاختبارات لأن جسدي كان نحيلا".

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وواصل: "شاركت بشكل جيد في الزمالك تحت قيادة محمد حلمي، وفي أول مباراة سجلت هدفا وصنعت آخر".

واستطرد: "تخيلت حينها أنني سأسجل هدفا كل دقيقة، فالفريق يضم (عفاريت الكرة) حيث يلعب بجواري أيمن حفني وشيكابالا وباسم مرسي ومصطفى فتحي بينما كان يصنع لي الأهداف في سموحة أحمد تمساح ومحمود سيد وإسلام محارب".

وألمح باولو: "لم أجد المساندة الكافية في الملعب مع الزمالك ثم زادت الأمور صعوبة بتولي أوجوستو إيناسيو المسؤولية حيث استبعدني تماما من الحسابات".

وأردف: "لم أندم على اللعب للزمالك، فهو ناد كبير أي لاعب يتمنى ارتداء قميصه، ولكنني تعبت نفسيا وتحدثت مع رئيس النادي ووافق على إعارتي إلى الاتحاد الذي كان يقوده هاني رمزي".

وأوضح: "قابلت صعوبات عديدة مع إيناسيو، لقد أشركني في مركز الظهير الأيمن، وأشعر أنه جاء إلى مصر من أجل التقاط الصور التذكارية فقط".

وأكد مهاجم الداخلية أن التواصل حاليا بينه وبين إدارة الزمالك غير موجود بالمرة، مشيرا إلى أنه سيعود إلى الفريق بانتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.

ويتصدر باولو قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف متساويا مع محمود علاء مدافع الزمالك وأحمد علي مهاجم المقاولون.

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