أوشك عام 2018 على الانتهاء فمن هم الأفضل فيها؟ نجوم الكرة المصرية والمحللين الرياضيين يجيبون لـFilGoal.com.

والآن حان الدور على المحلل الرياضي أحمد عفيفي.

** أفضل فريق؟

محليا: الأهلي فهو توج بالدوري ووصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وبغض النظر عن الهزيمة فلا يوجد فريقا قدم شيئا أفضل.

عالميا: منتخب فرنسا بعدما توج بكأس العالم 2018.

** أفضل لاعب؟

محليا: حمدي النقاز فهو بدأ العام مع إيهاب جلال ولم يكن مقتنعا به ولعب كقلب دفاع وأثبت نفسه، ثم جاء كريستيان جروس ولم يكن مقتنعا به أيضا ولكنه فرض نفسه، هذا بالإضافة لأنه أحد الأسباب الرئيسية في تصدر الدوري حاليا وتتويج الزمالك بكأس مصر.

عالميا: ليونيل ميسي بكل تأكيد.

** أفضل لاعب صاعد؟

محليا: محمد عبد العاطي ومحمد محمود من وادي دجلة.

عالميا: كيليان مبابي.

** أفضل مدرب؟

محليا: سأختار كريستيان جروس حاليا، فحسام البدري توج بالدوري ولكنه أنهى الموسم بشكل غير جيد مع الأهلي، والمدربين الآخرين قدموا نصف عام بشكل جيد فقط واختفوا في الآخر لذا سأختار جروس.

عالميا: بيب جوارديولا فهو قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب دوري تاريخي في إنجلترا بعدما حصد أكثر من 100 نقطة، زين الدين زيدان رغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا لكن في الدوري الإسباني لم يكن جيدا، وديديه ديشامب كأس العالم بطولة لمجرد شهر واحد ليست كافية للحكم بشكل جيد.

** أفضل حدث في 2018؟

محليا: تتويج الزمالك بكأس مصر.

عالميا: مشاركة مصر في كأس العالم 2018 بغض النظر عن النتائج.

** مفاجأة العام؟

عدم وجود اسم ليونيل ميسي في القائمة النهائية لأفضل ثلاثة لاعبين في العالم من الفيفا أو من "فرانس فوتبول" في الكرة الذهبية.

هذا بالإضافة لعدم تتويج أنطوان جريزمان بأي شيء فلو تم احتساب البطولات مثلما يحدث فهو قاد أتليتكو مدريد لنيل لقب الدوري الأوروبي وفرنسا للفوز بكأس العالم.

** التشكيل الأفضل للعام؟

محليا

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

في الدفاع: علي معلول- أحمد حجازي- محمود علاء- حمدي النقاز

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي

في الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- وليد سليمان

في الهجوم: وليد أزارو

عالميا

في حراسة المرمى: أندري تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- فيرجيل فان دايك- سيرجيو راموس- داني كارفاخال

في الوسط الدفاعي: لوكا مودريتش- بيرناردو سيلفا

في الوسط الهجومي: كريستيانو رونالدو- محمد صلاح- ليونيل ميسي

في الهجوم: لويس سواريز

اقرأ أيضا:

أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول

حصاد 2018 – اختر أفضل 11 في الدوري.. من تضمه لفريقك؟

عبد الحفيظ لـ في الجول: لاسارتي يُقيم العناصر المرشحة للانضمام لـ الأهلي

حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية

مدرب الأهلي - ماذا تخبرنا "فوتبول مانجير" عن مارتين لاسارتي