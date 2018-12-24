خطاب من محمود الخطيب إلى العين الإماراتي

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 22:02

كتب : FilGoal

العين

حرص محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي على مخاطبة نادي العين الإماراتي عقب نهاية كأس العالم للأندية.

خطاب الخطيب إلى نادي العين جاء لتهنئة الفريق الإماراتي على ما قدمه من نتائج وأداء في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما كشفه عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات في الأهلي.

وقال القيعي: "ما قدمه العين في البطولة أسعدنا للغاية كعرب".

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وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الأهلي "الخطيب أرسل خطابا لتهنئة العين على ما حققه في البطولة".

وواصل "ما قدمه العين في البطولة كان رائعا للغاية".

نادي العين أنهى كأس العالم للأندية كوصيف للبطولة بعد خسارة النهائي أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف.

العين بدأ مشواره في البطولة بعودة ولا أروع أمام ويلنجتون من 3-0 إلى الانتصار بركلات الترجيح 4-3.

ثم اكتسح العين نظيره الترجي التونسي بثلاثية مقابل لا شيء شهدت تألق محترفنا المصري حسين الشحات وتسجيله لهدف.

وفي نصف نهائي المونديال، نجح العين في تخطي عقبة ريفر بليت الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد إثارة الـ 2-2.

ولكن أمام ريال مدريد، لم يرحم الفريق الملكي نظيره العين وانتصر عليه برباعية وحصد اللقب.

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