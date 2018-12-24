كيف أسر دينامو تبيليسي مشجعي كرة القدم البريطانيين في خضم الحرب الباردة

لازالت الجزر الباردة المنعزلة عن أوروبا بفرقها "ليفربول ووست هام" يطبعون مع أسوار العزلة التي اكتسبوها طبقا للطبيعة الجغرافية في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، ولكن هناك حالة نادرة الحدوث، حين قفز فريق من جورجيا التابعة للاتحاد السوفيتي على أسوار الشيوعية والحرب الباردة وذهب لـ آسر قلوب البريطانيين.

في العقود التي سبقت ظهور التغطية التلفزيونية الشاملة لكرة القدم الأوروبية في إرهاصات ما قبل سكاي سبورتس وتغريدات جاري لينيكر، لم يكن يُعرف سوى القليل عن الأندية الباقعة بعيدا عن القارة وعن بؤر المستعمرين الأوروبيين أيضا في إفريقيا وآسيا، كان يمكنك أن تعلم معلومات غزيرة عن دوريات شمال وغرب أفريقيا وأهم اللاعبين في تغطيات مجلة France Football و L’Onze نظرا لتغطية تلك الدول الناطقة بالفرنسية.

ولكن في الوقت ذاته لا تعرف كيف يجري الأمر في دولة الاتحاد السوفيتي المنغلقة على نفسها. كان التعرض عابرًا، وعادةً ما كان يأتي في شكل حزم إخبارية لا تتعدى ثوان في نشرات الأخبار أو بقلم بريان جلانفيل في أجندة الأسبوع بمجلة World Soccer لذا عندما انتقل الجورجيون ممثلو فريق دينامو تبيليسي إلى الأراضي البريطانية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، جاءت جودتهم غير العادية على شكل أمور غامضة وغريبة كمثيل اللون الأزرق لون قميص الفريق.

بدأت الأسئلة تنشط في عقول المشجعين حين زار دينامو تبيليسي بريطانيا لأول مرة لمواجهة ليفربول في كأس الأندية الأوروبية بطلة الدوري، من هم هؤلاء اللاعبين المميزين في كرة القدم، وماذا صنع من المختبر الرياضي السوفييتي الشرير بعيدا عن المختبرات النووية؟ لماذا لا يبتسم هؤلاء اللاعبين أكثر عندما يكونون في يومهم ويحققون الانتصارات في كرة القدم؟ وهل يمكن للشيوعية أن تكون أمراً سيئاً إذا كانت تنتج رياضيين مثل هؤلاء؟

سبق السيف العزل ليفربول حين خرج من أنفليد بنتيجة هزيلة عام 1979، حين فاز على ممثل السوفيت المجهول بهدفين مقابل هدف فقط في لقاء سيطر عليه الشيوعيين طولا وعرضا، قبل أن يذهب الوضع بشكل مأساوي، حين انكسر الفريق الأحمر صاحب الخبرة العريقة في المسابقات الأوروبية بثلاثية نظيفة بملعب دينامو لينين الوطني في لقاء سيطرت عليه أهازيج الجماهير عدوة الرأسمالية وتحفظ الكنيسة الإنجيلية ببريطانيا، الوطن والحفاظ على الأرض والانتماء والولاء وما إلى أخره من مصطلحات آخذة كانت أسس من أجل تعميق العلاقة بين الجماهير وناديهم المسمى "بالكيان".

كانت رياح المصطلحات الشيوعية التي تنحي الفرد على حساب الوطن تكسر شراعات السفن الإنجليزية الشهيرة من صنع ميناء ليفربول، فيما يبدو أن الرجال القوقازيين يملكون علاقة أعمق بناديهم عن هؤلاء الأفراد الإنجليز.