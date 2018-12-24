أمير مرتضى: ضم خربين والسعيد وحجازي؟ كل شيء وارد

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 21:20

كتب : أحمد شاكر

عمر خربين

لم يقدم أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك ردا قاطعا حول تعاقد ناديه مع عبد الله السعيد وعمر وأحمد حجازي وعمر خربين.

وسُئل أمير مرتضى عن احتمالية ضم الثلاثي قال: "كل شيء وارد".

وواصل حديثه عن صفقات يناير لبرنامج "في الاستاد مع كريم خطاب" عبر إذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "صفقات الزمالك خلال شهر يناير لن تكون كثيرة".

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وواصل "الصفقات التي سنضمها لن تكون على حساب أي لاعب متواجد حاليا في الفريق".

وعن هل سيعود أي لاعب معار للزمالك خلال الانتقالات الشتوية المقبلة أجاب "لن يتم استدعاء أي لاعب".

وأتم "تقييم كل المعارين سيكون بنهاية الموسم لكي يكون الحكم عليهم بشكل جيد، نحن لن نعيد أي لاعب في منتصف الموسم".

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