"مبابي سيحقق كرات ذهبية أكثر من رونالدو"

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 21:07

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

يؤمن لويس كامبوس المدير الرياضي السابق لموناكو أن كيليان مبابي لاعب الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي سيحقق كرات ذهبية أكثر من كريستيانو رونالدو حال انتقاله إلى ريال مدريد.

وتحدث كامبوس لقناة "تيليفيوت" الفرنسية قائلا: "كيليان يمثل أفخر أنواع الخمور في كرة القدم أحب رؤيته يلعب".

وواصل "أراه في المستقبل يرتدي قميص ريال مدريد لأن هذا النادي خٌلق من أجل اللاعبين الرائعين كل اللاعبين يريدون الذهاب إلى هناك".

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وتابع "أتخيل نفسي في المستقبل أحضر مباراة في ملعب سانتياجو برنابيو وأستمتع بما يقدمه مبابي".

وأكمل المدير الرياضي السابق لموناكو حديثه "مبابي حاليا أكثر حسما من نيمار وانظروا لفارق السن بينهما، سيصبح أفضل من كريستيانو رونالدو أيضا أؤمن إنه سيفوز بكرات ذهبية أكثر منه".

وظفر رونالدو بخمس كرات ذهبية خلال مسيرته.

أما مبابي فأنهى عام 2018 متوجا بجائزة أفضل لاعب شاب من قبل مجلة "فرانس فوتبول" والتي تمنح الكرة الذهبية أيضا.

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