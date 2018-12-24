خبر سار من مران ليفربول.. عودة تشامبرلين

شهد مران ليفربول خبرا سارا لجماهير الفريق الإنجليزي بعودة أليكس تشامبرلين للتدريبات مرة أخرى بعد غياب لأكثر من 8 شهور.

أليكس تشامبيرلين النادي : ليفربول ليفربول

ويغيب تشامبرلين عن ليفربول منذ شهر أبريل الماضي بالتحديد مواجهة روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعرض لإصابة قوية عبارة عن قطع في أربطة الركبة.

وبدأ تشامبرلين الجري بشكل تدريجي على أن يستمر في العلاج والتأهيل لعدة أسابيع أخرى قبل العودة للمشاركة في المباريات.

ومن المتوقع أن يعود تشامبرلين للمشاركة مع ليفربول في المباريات خلال شهر مارس المقبل.

وانضم تشامبرلين لصفوف ليفربول بداية الموسم الماضي قادما من أرسنال.

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