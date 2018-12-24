تقرير: إيجوايين إلى تشيلسي.. وموراتا ينضم لميلان

تطورات سوق الانتقالات مستمرة فبعدما أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية إلى أن ألفارو موراتا سيغادر تشيلسي من أجل يوفنتوس التقارير حاليا تذكر أنه سينضم لميلان.

ومقابل انتقال موراتا إلى ميلان سيوافق الروسونيري على فسخ إعارته مع جونزالو إيجوايين المنضم له من يوفنتوس ليتركه ينضم إلى تشيلسي.

وحسبما ذكرت شبكة "ميديا ست" الإيطالية فإن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي يرغب في العمل مجددا مع إيجوايين بعدما تدرب معه في نابولي.

وذكر التقرير أن ليوناردو المدير الرياضي لميلان اجتمع بنظيرته في تشيلسي مارينا جرانوفيسكا من أجل إتمام الصفقة في الأيام الأولى من فتح باب الانتقالات.

ومنذ انتقال إيجوايين إلى ميلان مطلع الموسم الجاري شارك في 18 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

أما موراتا خلال الموسم الحالي سجل سبعة أهداف في 21 مباراة شارك فيها مع تشيلسي.

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