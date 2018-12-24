كرة سلة – الأهلي يثور في وجه الاتحاد رافضا الخسارة.. فاز واقترب من حصد اللقب

انتصر الفريق الأول لكرة السلة في الأهلي على فريق الاتحاد السكندري 68-65 في ذهاب نهائي دوري المرتبط ليقترب من حصد اللقب.

نظام دوري المرتبط للمحترفين يمنح الفائز بمباراة فريق المرتبط تحت ١٦ نقطتين والفريق الفائز بمباراة الكبار ثلاث نقاط. وبعد فوز الأهلي بمباراتي المرتبط والكبار يحتاج الفريق للفوز بأحد مباراتي الغد للتتويج باللقب

الفريق الأول من الأهلي والاتحاد يتواجهان مرتين. نفس حال فريق المرتبط تحت 16 سنة، ولحصد البطولة على فريقك الانتصار في 3 من أصل 4.

فريق المرتبط تحت 16 سنة في الأهلي انتصر على فريق الاتحاد تحت 16 سنة 82-65 صباح يوم الاثنين، قبل أن يفوز الفريق الأول ويُقرب الأهلي من اللقب.

الأهلي كان متأخرا في النتيجة بفارق أكثر من 15 نقطة إلا أنه رفض الاستسلام ليثور ويحقق الانتصار.

الربع الأول انتهى 23-11 لصالح الاتحاد قبل أن يواصل الاتحاد هيمنته وينهي الشوط الأول 40-32.

انتفاضة الأهلي بدأت في الربع الثالث ونجح في تعديل النتيجة لأول مرة، لينتهي الربع 54-54 بفضل ثلاثية محمد أبو النصر.

الإثارة استمرت في الربع الأخير قبل أن ينجح الأهلي في حسم الأمور لصالحه 68-65.

ويلعب فريق المرتبط تحت 16 سنة في الأهلي أمام مرتبط الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، وانتصار المارد الأحمر = لقب الدوري دون النظر لنتيجة لقاء الفريق الأول.

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