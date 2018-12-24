كرة سلة – الأهلي يثور في وجه الاتحاد رافضا الخسارة.. فاز واقترب من حصد اللقب

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 20:41

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

انتصر الفريق الأول لكرة السلة في الأهلي على فريق الاتحاد السكندري 68-65 في ذهاب نهائي دوري المرتبط ليقترب من حصد اللقب.

نظام دوري المرتبط للمحترفين يمنح الفائز بمباراة فريق المرتبط تحت ١٦ نقطتين والفريق الفائز بمباراة الكبار ثلاث نقاط. وبعد فوز الأهلي بمباراتي المرتبط والكبار يحتاج الفريق للفوز بأحد مباراتي الغد للتتويج باللقب

الفريق الأول من الأهلي والاتحاد يتواجهان مرتين. نفس حال فريق المرتبط تحت 16 سنة، ولحصد البطولة على فريقك الانتصار في 3 من أصل 4.

أخبار متعلقة

كرة سلة - نادين سلعاوي تواصل التألق وتقود فريقها للفوز الخامس بدوري الجامعات الأمريكي كرة سلة – إلى النهائي.. الأهلي يتخطى سبورتنج ويضرب موعدا مع الاتحاد كرة سلة – إثارة في نصف نهائي المرتبط.. سبورتنج يهزم الأهلي 106-104 كرة سلة – الاتحاد المصري يقبل استقالة مدرب المنتخب

فريق المرتبط تحت 16 سنة في الأهلي انتصر على فريق الاتحاد تحت 16 سنة 82-65 صباح يوم الاثنين، قبل أن يفوز الفريق الأول ويُقرب الأهلي من اللقب.

الأهلي كان متأخرا في النتيجة بفارق أكثر من 15 نقطة إلا أنه رفض الاستسلام ليثور ويحقق الانتصار.

الربع الأول انتهى 23-11 لصالح الاتحاد قبل أن يواصل الاتحاد هيمنته وينهي الشوط الأول 40-32.

انتفاضة الأهلي بدأت في الربع الثالث ونجح في تعديل النتيجة لأول مرة، لينتهي الربع 54-54 بفضل ثلاثية محمد أبو النصر.

الإثارة استمرت في الربع الأخير قبل أن ينجح الأهلي في حسم الأمور لصالحه 68-65.

ويلعب فريق المرتبط تحت 16 سنة في الأهلي أمام مرتبط الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، وانتصار المارد الأحمر = لقب الدوري دون النظر لنتيجة لقاء الفريق الأول.

اقرأ أيضا:

أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول

حصاد 2018 – اختر أفضل 11 في الدوري.. من تضمه لفريقك؟

عبد الحفيظ لـ في الجول: لاسارتي يُقيم العناصر المرشحة للانضمام لـ الأهلي

حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية

مدرب الأهلي - ماذا تخبرنا "فوتبول مانجير" عن مارتين لاسارتي

كرة سلة الأهلي الاتحاد

نرشح لكم

أخر الأخبار

عامر حسين: الأهلي يواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية بالدور الثاني من الدوري 10 دقيقة | مصر
شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 28 دقيقة | مصر
تقرير: أرسنال يبحث عن حل لأزمة الدفاع في موهبة وست هام 37 دقيقة | أوروبا
كأس آسيا – السومة وخربين يقودان سوريا في غياب الخطيب.. وحضور مدافع بيراميدز 37 دقيقة |
تقرير: نجم واتفورد على رادار سان جيرمان ساعة | أوروبا
تقرير: سان جيرمان مُجبر على بيع نيمار أو مبابي.. وقد يُحرم من دوري الأبطال ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 كاف يقرر: إعفاء الأعلى تصنيفا من دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية.. وفرصة بعيدة لـ الزمالك

قد ينال إعجابك