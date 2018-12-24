ماتا: أشكر مورينيو.. وحان الوقت لنكون متفائلين مع سولشاير

حرص خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد على توجيه الشكر إلى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريقه.

خوان ماتا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل المدرب البرتغالي مورينيو بسبب سوء النتائج، مع تعيين أولي جونار سولشاير لنهاية الموسم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" تصريحات ماتا قائلا: "أود شكر مورينيو على البطولات التي حققها مع النادي وأتمنى له الحظ في المستقبل".

وأضاف النجم الإسباني "حققنا فوزا مقنعا أمام كارديف ولم يكن بإمكاننا البدء بشكل أفضل من ذلك مع سولشاير".

وأكمل "الآن نتطلع للعمل بشكل أفضل مع سولشاير والتقدم أكثر في جدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "حان الوقت لنكون متفائلين ونحن جميعا متحمسون للقيام بذلك والاستمتاع مع الجماهير التي تستحق الكثير".

وفاز مانشستر على كارديف بنتيجة 5-1 في أول مباراة للشياطين الحمر تحت قيادة سولشاير.

اقرأ أيضا:

أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول

حصاد 2018 – اختر أفضل 11 في الدوري.. من تضمه لفريقك؟

عبد الحفيظ لـ في الجول: لاسارتي يُقيم العناصر المرشحة للانضمام لـ الأهلي

حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية

مدرب الأهلي - ماذا تخبرنا "فوتبول مانجير" عن مارتين لاسارتي