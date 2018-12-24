ماتا: أشكر مورينيو.. وحان الوقت لنكون متفائلين مع سولشاير

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 20:34

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - فولام - ماتا - لوكاكو - يونغ

حرص خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد على توجيه الشكر إلى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريقه.

خوان ماتا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وأعلن مانشستر يونايتد رحيل المدرب البرتغالي مورينيو بسبب سوء النتائج، مع تعيين أولي جونار سولشاير لنهاية الموسم.

ونقلت صحيفة "ذا صن" تصريحات ماتا قائلا: "أود شكر مورينيو على البطولات التي حققها مع النادي وأتمنى له الحظ في المستقبل".

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وأضاف النجم الإسباني "حققنا فوزا مقنعا أمام كارديف ولم يكن بإمكاننا البدء بشكل أفضل من ذلك مع سولشاير".

وأكمل "الآن نتطلع للعمل بشكل أفضل مع سولشاير والتقدم أكثر في جدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "حان الوقت لنكون متفائلين ونحن جميعا متحمسون للقيام بذلك والاستمتاع مع الجماهير التي تستحق الكثير".

وفاز مانشستر على كارديف بنتيجة 5-1 في أول مباراة للشياطين الحمر تحت قيادة سولشاير.

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