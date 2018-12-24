أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تغيير موعد مباراتي الاتحاد السكندري والهلال السعودي في ربع نهائي البطولة العربية "كأس زايد".

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "الاتحاد العربي أبلغنا بتغيير موعد مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال لتقام في 18 فبراير بدلا من 8 من الشهر ذاته".

وأردف "جاء ذلك لارتباط الهلال بخوض مباراة في الدوري السعودي في اليوم ذاته أمام الباطن".

وبسؤاله عن موعد لقاء الإياب قال: "لم يتم تحديد موعد حتى الآن".

قبل أن يستدرك ويتم حديثه "لكن ستكون المباراة بين أحد أيام 23 او 27 من شهر فبراير المقبل".

وسوف تقام مباراة الذهاب في السعودية على أن يقام لقاء الإياب في مصر في الإسكندرية.

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