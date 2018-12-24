مدرب مصر السابق يوجه رسالة للجميع بسبب صلاح واهتمام ليفربول بلاعب إسرائيلي

حرص محمود فايز المدرب المساعد السابق في جهاز منتخب مصر على توجيه رسالة إلى الجميع بسبب محمد صلاح واهتمام ليفربول بالتعاقد مع لاعب إسرائيلي.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في وقت سابق اهتمام ليفربول بالتعاقد مع مؤنس دبور مهاجم فريق ريد بل سالزبورج النمساوي ومنتخب إسرائيل.

وكتب فايز على حسابه الرسمي على (تويتر): "صلاح لاعب محترف. تعاقد ليفربول مع إسرائيلي لا يُخص صلاح".

وأضاف "ورغم أنه لا يهمنا ولكن مؤنس دبور عربي إسرائيلي مسلم، من مواليد الناصره".

وتابع "الله أعلم بظروفه ومعاناته وأسباب اختياره الجواز الإسرائيلي".

وأتم "اتركوا صلاح يلعب كرة للكرة. لا تحملوه أكثر من طاقته".

قبل ما التريند يفتح:صلاح لاعب محترف.موضوع ان ليفربول يتعاقد مع اسرائيلي ده ميخصوش. ورغم انه ميهمناش ومش هتفرق بس مؤنس دبور عربي اسرائيلي (مسلم) من مواليد الناصره.الله اعلم بظروفه ومعاناته واسباب اختياره الجواز الاسرائيلي. سيبوا صلاح يلعب كوره للكوره ومتحملهوش اكترمن طاقته وشكراً — Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) December 24, 2018

ويعتبر مؤنس دبور صاحب الـ26 عاما من عرب 48 في إسرائيل.

دبور شارك مع فريقه النمساوي هذا الموسم في 30 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 20 هدفا وصناعة 6 آخرين.

ونجح دبور في تسجيل 4 أهداف لفريقه بتصفيات دوري أبطال أوروبا، وستة أهداف في الدوري الأوروبي.

وخاض دبور 13 مباراة دولية مع المنتخب الإسرائيلي ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، أخر تلك المباريات كان أمام اسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

ويرى التقرير أن ليفربول سيكون عليه دفع 22 مليون يورو على الأقل من أجل الحصول على خدمات مهاجم ريد بل سالزبورج.

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