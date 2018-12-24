عبد الرحمن مجدي: نريد استغلال التألق الإفريقي في الدوري

قال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إن ناديه يريد استغلال التألق في إفريقيا ونقله لمسابقة الدوري لتحسين وضع الفريق في المسابقة.

وتأهل الإسماعيلي لدور المجموعات لدوري الأبطال بفضل انتصاره على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

وقال عبد الرحمن مجدي: "نعلم قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الفترة الأخيرة".

وواصل "نحتاج المساندة الجماهيرية لنخرج الفريق من أزمته في الدوري".

وأتم "حققنا هدفنا في إفريقيا والآن نريد نقل الأمر ذاته للدوري".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الدوري برصيد 13 نقطة عقب خوضه لـ13 مباراة وله خمس مباريات مؤجلة.

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