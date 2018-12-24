عبد الرحمن مجدي: نريد استغلال التألق الإفريقي في الدوري

الإثنين، 24 ديسمبر 2018 - 19:39

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

قال عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إن ناديه يريد استغلال التألق في إفريقيا ونقله لمسابقة الدوري لتحسين وضع الفريق في المسابقة.

وتأهل الإسماعيلي لدور المجموعات لدوري الأبطال بفضل انتصاره على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

وقال عبد الرحمن مجدي: "نعلم قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الفترة الأخيرة".

أخبار متعلقة

أزمة في ملعبي الأهلي والإسماعيلي لو تواجها إفريقيا؟ عامر حسين يكشف عبر في الجول حصاد 2018 – بلال يختار لـ في الجول الأفضل.. مفاجأة أرجنتينية حصاد 2018 – اختر أفضل 11 لاعبا في العالم

وواصل "نحتاج المساندة الجماهيرية لنخرج الفريق من أزمته في الدوري".

وأتم "حققنا هدفنا في إفريقيا والآن نريد نقل الأمر ذاته للدوري".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الدوري برصيد 13 نقطة عقب خوضه لـ13 مباراة وله خمس مباريات مؤجلة.

اقرأ أيضا

أرقام في الجول تكشف – ميزة لمحمود مرعي اكتسبها من دجلة.. واختلاف عن كوليبالي

مصدر في دجلة يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مرعي القريبة من الأهلي.. "لا رغبة في لاعبين"

خبر في الجول - التفاصيل المالية لإعارة باسم مرسي لسموحة.. والنادي السكندري يرفض المبادلة

مصدر بالأهلي لـ في الجول: مرعي يقترب.. ونقطة واحدة لحسم الصفقة

خبر في الجول – جلسة بين جروس وأمير مرتضى لحسم مصير دونجا.. والإسماعيلي الأقرب

الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

شلبي يعتذر لجماهير الأهلي ويكشف كواليس غلق قناة بيراميدز بسبب "رئيس الزمالك" 14 دقيقة | مصر
تقرير: أرسنال يبحث عن حل لأزمة الدفاع في موهبة وست هام 23 دقيقة | أوروبا
كأس آسيا – السومة وخربين يقودان سوريا في غياب الخطيب.. وحضور مدافع بيراميدز 24 دقيقة |
تقرير: نجم واتفورد على رادار سان جيرمان 48 دقيقة | أوروبا
تقرير: سان جيرمان مُجبر على بيع نيمار أو مبابي.. وقد يُحرم من دوري الأبطال 50 دقيقة | أوروبا
القيعي: نسعى لضم صفقات أخرى.. الأهلي في يناير سيكون جيدا 59 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول 4 نادر شوقي لـ في الجول: ضقنا ذرعا بما يحدث مع رمضان صبحي.. كفاكم ما تفعلونه

قد ينال إعجابك