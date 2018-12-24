أنشيلوتي: كنت قريبا من العودة مرتين إلى ميلان

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي اقترابه مرتين من العودة لتدريب ميلان.

وأجاب أنشيلوتي على سؤال صحفي كوريري ديلا سيرا الإيطالية بخصوص (هل كنت قريبا من قبل من العودة لتدريب ميلان؟) قائلا: "مرتان".

وأوضح "المرة الأولى كانت عندما غادرت ريال مدريد. أدريانو جالياني تحدث معي وقتها ولكنني كنت أعاني من آلام في الظهر وكنت في مرحلة العلاج".

وتابع "المرة الثانية كانت بعد مغادرتي لبايرن ميونيخ. حاول ماركو فاسوني – المدير الرياضي السابق- إقناعي بالعودة وتدريب ميلان وفي النهاية لم يتم ذلك".

أنشيلوتي تولى تدريب ميلان في الفترة ما بين 2001 و2009.

مع ميلان، رفع أنشيلوتي لقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرة إلى جانب لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

فترة ناجحة للغاية لـ أنشيلوتي جعلته يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم عام 2006.

ويتولى أنشيلوتي حاليا مسؤولية قيادة نابولي ويحتل بالفريق المركز الثاني برصيد 41 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس صاحب الـ 49 نقطة.

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