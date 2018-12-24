أعلن أحمد تمساح مهاجم نادي حرس الحدود انتقاله إلى صفوف نادي بتروجيت على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد تمساح: "قررت الانضمام إلى بتروجيت على سبيل الإعارة في يناير المقبل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "قراري جاء بعد حديث مؤمن سليمان مدرب الفريق معي".

وتابع "أتوقع عودتي من جديد لمستواي مع مؤمن سليمان".

مهاجم حرس الحدود كشف في وقت سابق حديث طارق العشري مدرب الفريق معه ليخبره بأن أسلوب لعبه لا يناسب الفريق ومن هنا قرر اللاعب الرحيل.

أحمد تمساح صاحب الـ 32 عاما انتقل من سموحة إلى حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.

ولعب تمساح 12 مباراة مع حرس الحدود ولم يسجل أو يصنع.

ويحتل بتروجيت المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة من 17 مباراة.

بينما حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 18 مباراة.

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