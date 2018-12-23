إكرامي: الجيل الحالي في الأهلي أقل فنيا من أجيال سابقة.. وخسارة إفريقيا هزت ثقتنا

يرى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي أن الجيل الحالي في الفريق أقل من الناحية الفنية بالمقارنة مع أجيال سابقة للقلعة الحمراء.

شريف إكرامي النادي : الأهلي الأهلي

وتأهل الأهلي لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة من جيما أبا جيفار الإثيوبي 1-0 في إياب دور الـ32 للبطولة.

وقال إكرامي لقناة أون سبورت: "حققنا الهدف من المباراة وهو التأهل لدور المجموعات".

وأضاف "دائما ما نواجه ظروفا صعبة في إفريقيا ولكن في النهاية نحن نمثل الأهلي ويجب أن نحقق الهدف دون مبررات".

وأكمل "لم نظهر بالمستوى المطلوب ولكننا أيضا نعاني من نقص عددي وغيابات كثيرة بسبب الإصابات".

واعترف حارس المرمى قائلا "بالتأكيد بعد خسارة بطولة إفريقيا والبطولة العربية تعرض الفريق لاهتزاز في الثقة ولكن مع الوقت نستعيدها بشكل تدريجي من خلال الفوز في الدوري والتأهل لمجموعات إفريقيا".

وأوضح "الجيل الحالي للأهلي بالمقارنة مع أجيال سابقة أقل من الناحية الفنية، ولكن لا يصح المقارنة بين الجيل الحالي وأي فريق آخر".

وشدد "هذا الجيل حقق لقب الدوري 3 مواسم متتالية ووصل لنهائي إفريقيا مرتين".

واستمر في حديثه "الأهلي دائما يحتاج للاعبين ذو شخصية كبيرة ومختلفة تستطيع تحمل المسؤولية في كافة الظروف، وهذا ما يجب أن يزيد في المجموعة الحالية من اللاعبين وأيضا مع ضم عددا من الصفقات".

وأتم تصريحاته "سواء أشارك مع الأهلي أم لا أقوم بالدور المطلوب مني داخل الملعب أو خارجه".

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