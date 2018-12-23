بعد خماسية كارديف.. نجوم يونايتد الأكثر اختيارا في الفانتازي وصلاح ينافس بوجبا

5 أهداف في مباراة واحدة كانت كفيلة بأن تكون أكثر الاختيارات لرواد ومحبي لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" من لاعبي مانشستر يونايتد.

رحل جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحمر وجاء أولي جونار سولشاير ليحقق الفوز في أول مباراة له ضد كارديف سيتي بخماسية مقابل هدف، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها يونايتد 5 أهداف في لقاء واحد في الدوري منذ السير أليكس فيرجسون.

وبعد مباراة تألق بها الرباعي ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وأنطوني مارسيال وبول بوجبا، احتل هذا الرباعي 4 مراكز من بين أكثر 4 لاعبين تم شراؤهم في لعبة فانتازي قبل انطلاق الجولة الـ19 للدوري.

وحتى الآن وقبل يومين من انطلاق الجولة الـ19 للدوري الإنجليزي، يتصدر ماركوس راشفورد قائمة أكثر اللاعبين دخولا على تشكيلات رواد لعبة فانتازي البريميرليج، بعدما تم اختياره أكثر من 130 ألف مرة.

ثم جيسي لينجارد وتم اختياره أكثر من 102 ألف مرة، وفي المركز الثالث مارسيال وتم اختياره أكثر من 92 ألف مرة.

ليأتي في المركز الرابع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وتم اختياره أكثر من 76 ألف مرة.

أما النجم الفرنسي بول بوجبا جاء في المركز الخامس واختاره أكثر من 73 ألف مرة، وبعده جاء النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وتم اختياره حتى الآن أكثر من 72 ألف مرة.

ويلعب مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل ضد هدرسفيلد تاون في ملعب أولد ترافورد. بينما يلتقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بنظيره نيوكاسل يونايتد في أنفيلد.

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