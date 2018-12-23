مدرب الإسماعيلي: نسعى لنقل الانتصارات الإفريقية إلى الدوري

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 21:22

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي أمام إنبي

شدد أكد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أن فريقه يسعى لنقل الانتصارات التي حققها مؤخرا في دوري أبطال إفريقيا إلى الدوري المصري.

وتأهل الإسماعيلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى القطن الكاميروني في دور الـ32.

وقال قناوي في تصرحيات للصحفيين: "أغلقنا تماما الملف الإفريقي بعد التأهل لدور المجموعات".

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وأضاف "ليس أمامنا حاليا سوى تحقيق الانتصارات أيضا في الدوري".

وأتم تصريحاته "نستعد جيدا لاستئناف مباريات الفريق في الدوري ونعمل على الخروج من المركز الأخير والعودة لمكانة الفريق الطبيعية بين الكبار".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة حصل عليهم من 13 مباراة.

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