تقرير: الاتحاد الآسيوي يعتمد مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 20:55

كتب : FilGoal

الاتحاد البحريني لكرة القدم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية اعتماد الاتحادان البحريني والآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد الملف المتكامل لمشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الملف الخاص بمشاركة المحرق في الدوري السعودي، تمهيدا لإرساله للجنة الاتحادات المحلية بالاتحاد الدولي "فيفا" الجهة المختصة باعتماد الملف.

واستقبل إبراهيم البوعينين الأمين العام للاتحاد البحريني، وفدا من الاتحاد الآسيوي لبحث التنسيق النهائي لمشاركة نادي المحرق في الدوري السعودي بداية من موسم 2019-20.

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الاتحاد البحريني قدم طلبا في وقت سابق إلى الاتحاد الآسيوي للمشاركة في الدوري السعودي.

بعدها، قرر الاتحاد الآسيوي تحويل طلب المحرق البحريني إلى الاتحاد الدولي لحسم الأمر.

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