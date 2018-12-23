وكيل أسينسيو: يشرفنا ارتباط اسمه بفريق مثل إنتر ولكن

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 19:40

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو

تحدث هوراسيو جاجيولي وكيل ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد عن ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى إنتر.

وقال وكيل أسينسيو: "أنه لم دواعي الشرف أن يرتبط اسم أسينسيو بفريق كبير مثل إنتر".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا "ولكنني لا أعرف حقيقة الأمر. لا أعرف إذا كان الاهتمام صحيحا أم لا".

أخبار متعلقة

الإصابة تبعد أسينسيو عن ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية سولاري: زيدان أسطورة.. وأريد من أسينسيو أن يتحدث داخل الملعب أسينسيو: تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ.. وأرغب في ارتداء الرقم 10 تقرير: أسينسيو يريد اللحاق برونالدو في يوفنتوس

وواصل "في اللحظة الحالية، لا يوجد نية لدى أسينسيو للرحيل من ريال مدريد".

أسينسيو صاحب الـ 22 عاما لعب 25 مباراة هذا الموسم بقميص ريال مدريد ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

وتألق أسينسيو منذ عودته إلى قلعة ريال مدريد في 2016 بعد نهاية إعارته لإسبانيول.

وحقق أسينسيو 9 ألقاب مع ريال مدريد إلى جانب لقب مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما.

اقرأ أيضا:

هفوة المحمدي في الوقت القاتل تكمل عودة ليدز الرائعة وتهديه صدارة الدوري

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابتي هشام محمد وإسلام محارب

يوسف: نقص الأكسجين أثر على الأهلي أمام جيما.. لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى

بالفيديو - الأهلي ينجو من مصيدة جيما ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال

لأسباب تأديبية - إنتر يعلن إيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى

في إسبانيا في إيطاليا إنتر ريال مدريد أسينسيو

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر في الاتحاد لـ في الجول: نقطة ضعف وحيدة في ملف تنظيم أمم إفريقيا.. وسبب قرار برج العرب 11 دقيقة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي: نسعى لنقل الانتصارات الإفريقية إلى الدوري 12 دقيقة | إفريقيا
تعرف على تصنيف فرق دوري الأبطال.. مجموعات نارية في انتظار المصريين 26 دقيقة | إفريقيا
تقرير: الاتحاد الآسيوي يعتمد مشاركة المحرق البحريني في الدوري السعودي 39 دقيقة | السعودية
روني: حتى سيدات المطبخ في النادي لم يستمتعوا بفترة مورينيو 44 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - ليلة تألق سون.. توتنام يسحق إيفرتون بسداسية وكين يتساوى مع صلاح في الأهداف ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي من المصري بخصوص "انضمام إسلام عيسى إلى الأهلي" 2 صلاح وبوجبا وكانتي إلى تونس الشهر المقبل 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 روبي فاولر: صلاح يحتاج لشيء وحيد ليصبح أسطورة ليفربول

قد ينال إعجابك