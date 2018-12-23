وكيل أسينسيو: يشرفنا ارتباط اسمه بفريق مثل إنتر ولكن

تحدث هوراسيو جاجيولي وكيل ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد عن ارتباط اسم اللاعب بالانتقال إلى إنتر.

وقال وكيل أسينسيو: "أنه لم دواعي الشرف أن يرتبط اسم أسينسيو بفريق كبير مثل إنتر".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا "ولكنني لا أعرف حقيقة الأمر. لا أعرف إذا كان الاهتمام صحيحا أم لا".

وواصل "في اللحظة الحالية، لا يوجد نية لدى أسينسيو للرحيل من ريال مدريد".

أسينسيو صاحب الـ 22 عاما لعب 25 مباراة هذا الموسم بقميص ريال مدريد ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

وتألق أسينسيو منذ عودته إلى قلعة ريال مدريد في 2016 بعد نهاية إعارته لإسبانيول.

وحقق أسينسيو 9 ألقاب مع ريال مدريد إلى جانب لقب مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما.

اقرأ أيضا:

هفوة المحمدي في الوقت القاتل تكمل عودة ليدز الرائعة وتهديه صدارة الدوري

طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابتي هشام محمد وإسلام محارب

يوسف: نقص الأكسجين أثر على الأهلي أمام جيما.. لم يكن أمامنا أي خيارات أخرى

بالفيديو - الأهلي ينجو من مصيدة جيما ويتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال

لأسباب تأديبية - إنتر يعلن إيقاف ناينجولان لأجل غير مسمى