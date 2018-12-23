يوسف: تفادينا كبوة ثالثة في إثيوبيا.. والقادم أفضل مع لاسارتي

بدا محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي متفائلا بعد التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا رغم الخسارة أمام جيما الإثيوبي في إياب دور الـ32.

وصرح يوسف عبر قناة ناديه "الفريق خارج لتوه من كبوتين، وتفادينا كبوة ثالثة في إثيوبيا كانت ستؤدي إلى مصاعب عديدة، أتمنى أن يكون أفضل مع قدوم مارتن لاسارتي وعودة المصابين وانضمام صفقات جديدة".

وأضاف "ما حدث في إثيوبيا درس لنا، اللاعبون رجال ولكن يجب عليهم التعلم مما يحدث في أوروبا، فالفريق الكبير لا يرحم أحدا عندما يكون المنافس في متناوله ويقتل المباراة بالفوز بستة أو سبعة أهداف".

وأشار "سنرمي المرحلة الماضية وراء ظهرنا فالفريق يسير بشكل جيد وتصاعدي، فالجماهير تطالب دائما بالانتصارات بأداء جمالي ممتع للجماهير لذا قلت للاعبين استمتعوا دون الالتفات لضغوط المرحلة الحالية".

وأردف: "أشكر اللاعبين على الأداء بروح عالية، ففي الشوط الثاني تبديل وليد أزارو أربك دفاع الفريق الإثيوبي ولاحت لنا أكثر من فرصة، وكان يمكن إدراك التعادل أو التقدم بهدفين".

وأتم المدير الفني المؤقت للأهلي: "لقد ضغطنا الفريق الإثيوبي بقوة في الشوط الثاني إلا أنه لم يخلق فرص خطيرة على مرمانا".

الأهلي خسر بهدف أمام جيما آبا جيفار بهدف مقابل لا شيء إلا أنه نجح في الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا بفضل الانتصار ذهابا بثنائية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

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