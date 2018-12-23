اتحاد الكرة: نحذر الجميع.. الكاف استفسر عن إقامة المباريات بدون جمهور منذ 2012

قال أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن أحوال الكرة المصرية مرصودة بدقة شديدة من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وصرح مجاهد عبر البرنامج الإذاعي ملعب 9090: "تقدمنا بطلب استضافة كأس أمم إفريقيا 2019، لسنا في رحلة أو الأمر سهل، لأن منافسنا قوي، وسبق له استضافة كأس العالم 2010".

وأوضح: "الكاف يقوم حاليا بتقييم العرضين مستعينا بشركة فرنسية محايدة، هي من أوصت أيضا بعدم جاهزية الكاميرون لاستضافة النسخة القادمة من البطولة".

وحذر المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة: "أطالب كل المسؤولين بعدم الزج بالأمن في كل مشكلة داخلية لأنه أمر يحسب علينا سواء بشأن تأجيل المباريات وتعديل مواعيدها".

وواصل: "هناك رصد تام للهواء وكل كلمة أو تصريح يصدر عن مسؤول، فكل الأمور تحت المنظار، نتمنى أن نحظى بثقة الكاف، كل نقطة قوة يحاول نظهرها وكل نقطة ضعف ترصدها الشركة الفرنسية التي ترصد أيضا ميزانية كل دولة للبطولة والإيرادات المتوقعة من الحضور الجماهيري وتوقيتات المباريات وغيرها من الأمور التسويقية".

وحذر أحمد مجاهد: "أرجو ألا نمنح الفرصة لأحد، مصر مرصودة جدا لابد من الحرص الشديد فنحن نظهر أنفسنا بأقل من مكانتنا، أقصد الاتحاد والإعلام والمسؤولين بالأندية والدولة، وطالما صدر الضمان الحكومي بتوقيع رئيس مجلس الوزراء، من المفترض أن يؤدي الكل ما عليهم، أناشد كل الجهات الأمنية كل كلمة محسوبة علينا وكل مباراة بمدرجات خاوية تحسب ضدنا".

وأقر مجاهد: "بالفعل هناك اتصالات متبادلة مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، واستفسار عن إقامة المباريات في مصر بدون جمهور منذ 2012 فالأمر مثار تساؤل ومرصود وفي الاعتبار".

وأردف تصريحاته: "لابد أن يتحلى مسؤولو الأمن والأندية بالمرونة الشديدة بشأن تبديل الملاعب وتغيير توقيت المباريات، وأزمة مباراة الإسماعيلي والمقاولون تم حلها.

وأكد أحمد مجاهد في ختام تصريحاته أن بطولة الدوري مستمرة ولن تلغى سواء أقيمت البطولة في مصر أو خارجها.

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