إنبي: الباب مفتوح أمام انتقال حمدي فتحي للأهلي.. بشرط

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 10:49

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

أكد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي أن الإدارة لن تمانع انتقال حمدي فتحي لاعب وسط الفريق إلى الأهلي في يناير المقبل.

وصرح السيد عبر إذاعة أون سبورت: "الباب مفتوح أمام انتقال حمدي للأهلي بشرط الاطمئنان مليون في المئة على الاحتياجات الفنية".

وأوضح: "لقد طلب الأهلي التعاقد مع اللاعب في بداية الموسم ولكن قررنا تأجيل الحسم لحين التعاقد مع بديل جيد في يناير المقبل سواء محلي أو أجنبي".

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وأشار: "إذا وجدنا البديل سنتفاوض مع الأهلي على المقابل المادي، فالاحتياجات الفنية للفريق أهم من أي مكاسب تسويقية".

وألمح نائب رئيس إنبي إلى إمكانية إبرام صفقة تبادلية مع الأهلي بضم أحد لاعبيه محمد "ميدو" جابر أو عمرو بركات.

في المقابل نفى زكريا السيد تفاوض نادي إنبي لضم عصام الحضري أو باسم مرسي اعتبارا من الشهر المقبل.

حمدي فتحي الأهلي إنبي

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