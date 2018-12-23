عماد السيد يقود الزمالك أمام القطن التشادي.. كهربا وكاسونجو في الهجوم

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 14:27

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - القطن التشادي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الأساسي أمام القطن التشادي.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق التشادي في الرابعة من عصر اليوم ضمن مباريات إياب مواجهات الكونفدرلية.

وتغلب الزمالك على الفريق القطن بسبعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

الوسط: محمد إبراهيم - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

الهجوم: محمود كهربا - كاسونجو كابونجو

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