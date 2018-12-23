عماد السيد يقود الزمالك أمام القطن التشادي.. كهربا وكاسونجو في الهجوم

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس التشكيل الأساسي أمام القطن التشادي.

ويحل الزمالك ضيفا على الفريق التشادي في الرابعة من عصر اليوم ضمن مباريات إياب مواجهات الكونفدرلية.

وتغلب الزمالك على الفريق القطن بسبعة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز - عبد الله جمعة

الوسط: محمد إبراهيم - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

الهجوم: محمود كهربا - كاسونجو كابونجو

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: أجلنا لقاء الدراويش والمقاولون بعد نقله إلى الإسماعيلية

اتحاد الكرة: نحذر الجميع.. الكاف استفسر عن إقامة المباريات بدون جمهور منذ 2012

إنبي: الباب مفتوح أمام انتقال حمدي فتحي للأهلي.. بشرط

بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد