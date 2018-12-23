تضارب في التقارير المكسيكية.. ريكورد: سانفيتزو ذاهب إلى بيراميدز

بعد أن ربطته عدد من التقارير المكسيكية بالانتقال إلى الأهلي، قالت جريدة "ريكورد" المكسيكية إن المهاجم البرازيلي كاميلو سانفيتزو في طريقه إلى الدوري المصري، ولكن إلى بيراميدز.

ولم تنشر الجريدة المكسيكية أي تفاصيل جديدة عن الصفقة المحتملة، إلا أنها قالت إن التفريط في سانفيتزو يعد "تفريطا في أحد الأعمدة التي دافعت عن ألوان كيريتارو المكسيكي منذ 2014".

من هو سانفيتزو؟

يبلغ من العمر 30 عاما، بدأ في كورينثاينز البرازيلي وانتقل منه لفريق كيو إف سي في مالطا، ومنه إلى جيونجام الكوري قبل أن يظل فترة دون ناد وينتقل بعدها إلى فانكوفر الأمريكي.

وفي يناير 2014 انتقل إلى كيريتارو في المكسيك.

وحصل اللاعب على جائزة هداف الدوري في المكسيك عام 2015، وهداف الدوري الأمريكي في 2013، وهداف الدوري المالطي في 2010.

ولعب سانفيتزو 238 مباراة إجمالا سجل فيها 122 هدفا، منهم 52 هدفا في 110 مباراة مع فريقه المكسيكي الحالي.

وفي الموسم الجاري، سجل 11 هدفا في 21 مباراة.

وضم بيراميدز حتى الآن لاعبين أجنبيين هما البوركيني إريك تراوري والإكوادوري جون سيفوينتي، في حين يملك أيضا كل من البرازيلي كينو والنيجيري أوكيشوكو أوزوبيكي والبرازيلي رودريجينو.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة لـ في الجول: أجلنا لقاء الدراويش والمقاولون بعد نقله إلى الإسماعيلية

اتحاد الكرة: نحذر الجميع.. الكاف استفسر عن إقامة المباريات بدون جمهور منذ 2012

إنبي: الباب مفتوح أمام انتقال حمدي فتحي للأهلي.. بشرط

بالفيديو - صلاح ينشر البهجة بين أطفال ليفربول في مفاجأة أعياد الميلاد