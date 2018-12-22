تقرير مكسيكي: الأهلي يقترب من ضم مهاجم برازيلي

قال تقرير مكسيكي إن مهاجم فريق كيريتارو، البرازيلي كاميلو سانفيتزو، قريب من الانتقال إلى الأهلي.

وكشف تقرير موقع يونيفيجن المكسيكي أن المهاجم الذي لعب لكيريتارو منذ 2014 وسجل 62 هدفا معه منذ ذلك التاريخ، يقترب من الانتقال إلى الأحمر.

من هو سانفيتزو؟

يبلغ من العمر 30 عاما، بدأ في كورينثاينز البرازيلي وانتقل منه لفريق كيو إف سي في مالطا، ومنه إلى جيونجام الكوري قبل أن يظل فترة دون ناد وينتقل بعدها إلى فانكوفر الأمريكي.

وفي يناير 2014 انتقل إلى كيريتارو في المكسيك.

وحصل اللاعب على جائزة هداف الدوري في المكسيك عام 2015، وهداف الدوري الأمريكي في 2013، وهداف الدوري المالطي في 2010.

ولعب سانفيتزو 238 مباراة إجمالا سجل فيها 122 هدفا، منهم 52 هدفا في 110 مباراة مع فريقه المكسيكي الحالي.

وفي الموسم الجاري، سجل 11 هدفا في 21 مباراة.

ويملك الأهلي عددا زائدا من الأجانب، حيث ضم الأنجولي جيرالدو مؤخرا، ويملك المالي ساليف كوليبالي والنيجيري جونيور أجاي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول.

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