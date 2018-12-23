مدافع ليفربول: ليس هناك وقت للاحتفال بصدارة الدوري

الأحد، 23 ديسمبر 2018 - 12:03

كتب : FilGoal

ليفربول

يرفض ديان لوفرين مدافع ليفربول الاحتفال بتصدر فريقه للدوري ودخوله كمتصدر للمسابقة في فترة عيد الميلاد، مؤكدا أن الأمر لن يشتت انتباه الفريق عن التحديات المقبلة.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة، وذلك عقب الفوز على وولفرهامبتون وخسارة سيتي من كريستال بالاس.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه "ربما يكون لدينا جدول مباريات أفضل من العام الماضي، لدينا الوقت للتعافي ولدينا فريق به الكثير من الخيارات، يشارك البدلاء بنفس إيقاع اللاعبين الأساسيين، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا".

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وأضاف الدولي الكرواتي "لكن ليس هناك وقت للاحتفال أو أي شيء".

وأوضح "لدينا مباراة نيوكاسل يوم الأربعاء القادم، لذلك دعونا نحافظ على هذا الزخم ونفكر في كل مباراة على حدى".

واستمر ليفربول في سلسلة عدم الخسارة في الدوري خلال 18 مباراة هذا الموسم، وذلك قبل خوض ثلاث مباريات متتابعة خلال فترة الأعياد.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد وأرسنال على ملعب آنفيلد الأسبوع المقبل قبل أن يخرج لمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بداية يناير.

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