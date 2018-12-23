لوفرين: تعلمنا من تجاربنا السابقة كيف نمر بسلام من المباريات الصعبة

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه تعلم كيف يمر من المباريات الصعبة وتجنب أزمات إهدار النقاط كل موسم.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد مرور 18 جولة.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "كانت مواجهة وولفرهامبتون مباراة صعبة، لكننا أظهرنا جودة وخبرة كبيرة، قبل عدة مواسم كنا نواجه صعوبات كبيرة في الفوز على وولفرهامبتون في ملعبه".

وأضاف "لقد تعلمنا من تجاربنا السابقة كيف نخوض هذه المباريات الصعبة، وقد فعلنا ذلك بشكل جيد. في الأوقات الصعبة احتفظنا بالكرة بشكل جيد، مثلما قال المدرب".

وواصل الدولي الكرواتي "أظهرنا نضج وخبرة كبيرة عند فقدان الكرة. وبقينا متعطشين حتى نهاية اللقاء من اجل مزيد من الأهداف والوصول إلى هدفنا. إنها النقاط الثلاث وهذا كل ما يهم".

وأتم "لم يكن أمرًا سهلاً مع الأمطار وأجواء المباراة ولكننا أظهرنا الجودة مرة أخرى، كان الجميع يؤمنون بهدفنا وكان الجميع مستعد منذ البداية. صدقني، لقد كانت ثلاث نقاط هامة للغاية".

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا وصنع مثله ليقود الريدز للفوز 2-0.

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