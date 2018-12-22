بالفيديو - قطار السيدة العجوز لا يعرف التوقف.. يوفنتوس ينتصر على روما

لا أحد قادر على إيقاف قطار يوفنتوس حتى الآن. وروما كان الضحية الثامنة على التوالي في سلسلة انتصارات السيدة العجوز.

يوفنتوس يفوز على روما بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

البيانكونيري فرض سيطرته على الشوط الأول من اللقاء الذي بدأه ضاغطا سعيا للتسجيل أولا.

وهدف اللقاء الوحيد أتى في الدقيقة 35. ماريو ماندزوكيتش استغل عرضية من الرواق الأيمن صنعها ماتيا دي تشيليو ليقفز بقوة واضعا الكرة في الشباك.

ومع المساحات الشاسعة في دفاعات روما بالدقائق الأخيرة سعيا لإدراك التعادل استغل دوجلاس كوستا هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من كريستيانو رونالدو ليسكن الكرة في الشباك.

لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بعدما بلايز ماتويدي خطأ على لاعب روما قبل قطع الكرة.

هدف كتب ثلاثة نقاط جديدة للسيدة العجوز ليصبح رصيد الفريق 49 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن نابولي.

بينما توقف رصيد ذئاب العاصمة عند 24 نقطة في المركز العاشر.

اقرأ أيضا

بالفيديو - بمشاركة وإهدار الشحات.. ريال مدريد ينهي حلم العين ويتوج بالذهب دون معاناة

بالفيديو - فرصة لا تضيع وإهدار أخرى في ملخص لمسات الشحات أمام ريال مدريد

بالفيديو - أجمل هدية في أعياد الميلاد.. بالاس يدمر سيتي ويُبعد ليفربول بالصدارة

نهاية الحلم البورسعيدي.. المصري يودع الكونفدرالية في ظهور إيهاب جلال الأول

في إفريقيا - اكتمال نصف فرق مجموعات دوري الأبطال.. عودة بطل تاريخي وتأهل عمالقة