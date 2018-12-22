رئيس الإسماعيلي: مكافأة مضاعفة للاعبين بعد الصعود الإفريقي.. والصفقات الجديدة تقترب

قرر إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي صرف مكافآت مضاعفة للاعبي فريقه عقب الوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي مر لدور المجموعات بالخسارة 2-1 في الكاميرون، بعد أن فاز 2-0 في الإسماعيلية على حساب القطن الكاميروني.

وقال إبراهيم عثمان: "لاعبو الإسماعيلي تحلو بالروح القتالية ويستحقون التحية. مكافأة مضاعفة للاعبين".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين "كذلك الجهاز الفني بذل قصارى جهده طوال الفترة الماضية ويستحق التحية أيضا".

وتابع "التأهل سيعيد الثقة للاعبي الفريق وسيتوفر لهم الأجواء التي ستساهم في استمرار النتائج الإيجابية".

وأوضح "الإعلان عن الصفقات الجديدة أصبح قريبا للغاية وسيكون خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في الدوري، إلا أنه تأهل لدور المجموعات للمرة الأولى منذ 2010.

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