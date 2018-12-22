بالفيديو – ريبيري يقود بايرن لإنهاء 2018 بالانتصار أمام فرانكفورت

السبت، 22 ديسمبر 2018 - 22:30

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

قاد فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ فريقه للانتصار أمام آينتراخت فرانكفورت في الظهور الأخير في عام 2018.

بايرن انتصر خارج ملعبه على فرانكفورت بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الـ 17 من الدوري الألماني.

فرانك سجل ثنائية. هدف أول في الدقيقة 35 بعد تمريرة روبرت ليفاندوفسكي، وآخر في الدقيقة 79 بتسديدة أرضية.

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قبل أن يباغت رافينيا شباك فرانكفورت بهدف الضربة القاضية لـ بايرن.

وأنهى بايرن 2018 بوصوله للنقطة 36 في المركز الثاني، بعيدا عن المتصدر وروسيا دورتموند بفارق 6 نقاط.

بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 27 في المركز الخامس.

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