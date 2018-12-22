هل يكسر بايرن ميونيخ عقدة يناير الكارثية؟

صفقات عديدة في الشتاء. محاولة دعم الصفوف وتجنب نقاط الضعف. أسماء يبدو لها مستقبل لامع في الأفق.. ولكن هذا كله لم يُفلح.

ساندرو فاجنر النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ يتطلع إلى كسر جفاء الشتاء، الذي عاشه العملاق البافاري في السنوات الأخيرة، بعقد صفقات قوية في يناير المقبل، وترميم صفوفه قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

ويتخلف "إف سي هوليوود" عن بوروسيا دورتموند متصدر البوندسليجا، بفارق 6 نقاط، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للبافاري في السنوات الأخيرة التي تسيد فيها بطولة الدوري دون منازع.

كما تنتظره موقعة نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، وصيف النسخة الماضية والذي يعد مرشحًا قويًا لنيل البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وارتبط البايرن بالتعاقد مع لوكاس هيرنانديز، نجم دفاع أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي، خلال يناير المقبل في صفقة تاريخية بالنسبة للعملاق الألماني، من حيث سعر المقدر بـ80 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الأتلتي.

كذلك ارتبط الفريق البافاري بالتعاقد مع الفرنسي الآخر بنيامين بافارد، مدافع شتوتجارت في الميركاتو الشتوي وغيره من اللاعبين فضلاً عن التعاقد بالفعل مع الجناح الواعد ألفونسو ديفيز، إلا أن ذكريات الماضي القريب للبايرن مع صفقات يناير مرعبة.

رجل الحريق

يعد المدافع برينو، البرازيلي الأفشل في تاريخ البايرن، إذ تعاقد معه النادي البافاري، مقابل 14 مليون يورو تقريبًا، في شتاء 2008، عندما كان في الـ18 من عمره، وذلك بعد منافسة مع ريال مدريد، ويوفنتوس.

وعانى برينو سلسلة من الإصابات، قبل أن يقرر إشعال النيران في منزله، عام 2011، وهو تحت تأثير الكحول، ليتم عقابه بالسجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر، لتنتهي بعدها مسيرته في المقاطعة البافارية، ويعود للبرازيل.

مفاجأة كلينسمان

تعاقد بايرن ميونيخ في شتاء 2009 مع الأمريكي لاندون دونوفان من لوس أنجلوس جالاكسي على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب فشل في إثبات نفسه خلال فترة إعارته القصيرة والتي انتهت في مارس من نفس العام.

وشارك دونوفان في 7 مباريات مع البايرن ما بين البوندسليجا وكأس ألمانيا دون يسجل أو يصنع أي أهداف ليتخلى مسؤولو النادي البافاري عن فكرة ضمه بشكل نهائي.

ضحية جوارديولا

كذلك فتح بايرن في شتاء 2011، باب الخروج لأول وآخر قائد أجنبي، في تاريخ النادي، وهو مارك فان بوميل، من أجل التعاقد مع لويس جوستافو، من هوفنهايم، مقابل 15 مليون يورو تقريبًا.

لكن أداء اللاعب اتسم بالتذبذب، وأصبح بديلًا بعد التعاقد مع خافي مارتينيز، في صيف 2012، قبل أن يرحل في الصيف التالي، بعد أن كتب المدرب الإسباني بيب جوارديولا نهايته بالتعاقد مع مواطنه تياجو ألكانتارا، من برشلونة.

صفقة بلا معنى

وجد بايرن ميونيخ نفسه مضطرًا للتعاقد مع المدافع سيردار تاسكي، من سبارتاك موسكو، على سبيل الإعارة في شتاء 2016، بعد إصابة جيروم بواتينج وخافي مارتينيز الذي لعب كقلب دفاع خلال حقبة جوارديولا.

ولعب تاسكي 3 مباريات فقط طوال النصف الثاني من ذاك الموسم، كانت جميعها في البوندسليجا، بمعدل دقائق بلغ 220 دقيقة.

وأبدى تاسكي ندمه على خطوة الانضمام للبافاري، قائلاً: "لو كنت أعلم أنني لن ألعب ما وافقت على الانضمام إلى بايرن".

رجل الظل

تعاقد بايرن مع ساندرو فاجنر من هوفنهايم في شتاء 2018، مقابل 13 مليون يورو، من أجل تأمين مركز الهجوم الذي يشغله روبيرت ليفاندوفسكي بمفرده، إلا أن الأمور لم تسر بشكل جيد مع الدولي الألماني السابق.

وحقق فاجنر بداية جيدة نسبيًا مع الفريق البافاري في النصف الأخير من الموسم الماضي، إذ سجل 9 أهداف في مختلف المسابقات، ولكنه هذا الموسم بقى حبيسًا للدكة تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.

وشارك فاجنر، هذا الموسم في 12 مباراة غالبيتها كبديل لدقائق معدودة، إذ لم يتجاوز معدل مشاركته الـ267 دقيقة سجل خلالها هدف وحيد.

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