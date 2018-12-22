تقرير: تعثر جديد قبل 2019 = إقالة جاتوزو.. وفينجر يقترب من خلافته في ميلان

اقترب جنارو جاتوزو من الرحيل من منصبه كمدير فني لفريق ميلان وذلك عقب الخسارة الجديدة أمام فيورنتينا.

وزعم موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن أي تعثر جديد لميلان قبل بداية عام 2019 = إقالة جاتوزو.

ميلان يستعد لمواجهة فروسينوني يوم الأربعاء المقبل خارج أرضه، قبل أن يستضيف سبال على ملعبه يوم السبت الموافق 29 من نفس الشهر.

أي نتيجة غير انتصار ميلان أمام فروسينوني وسبال = إقالة جاتوزو، وفقا للتقرير الإيطالي.

وأشار التقرير الإيطالي إلى اقتراب آرسين فينجر من خلافة جاتوزو في ميلان.

فينجر أعطى موافقة مبدئية لـ ميلان من أجل تولي قيادة الفريق وذلك بعد تواصل إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي الإيطالي معه.

جازيديس كان يتولى منصب المدير التنفيذي في أرسنال قبل أن يرحل في شهر سبتمبر الماضي إلى ميلان.

آرسين فينجر رحل من أرسنال عقب نهاية الموسم الحالي بعد رحلة طويلة مع المدفعجية، ولكن على ما يبدو فأن المدرب الفرنسي سيعمل مجددا مع جازيديس ولكن في ميلان.

جاتوزو تولى قيادة ميلان قبل نهاية موسم 2017-18. قاد الفريق الإيطالي في 57 مباراة وانتصر 27 مرة وخسر 14 مرة وتعادل 16 مرة.

ويحتل ميلان المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة.

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