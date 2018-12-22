راموس: كنا نستحق الفوز بمونديال الأندية.. ولهذا احتفلت مع إيسكو

يرى سيرخيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد أن فريقه استحق التتويج بلقب مونديال الأندية، كما كشف عن سبب الاحتفال بهدفه رفقة زميله إيسكو.

سيرخيو راموس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ريال مدريد فاز على العين بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتوج بمونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخه كأكثر ناد يصل لهذا الرقم.

راموس تحدث عقب المباراة لشبكة بي إن سبورتس، وقال: "قدمنا مباراة جيدة للغاية، وأهدرنا الكثير من الفرص خاصة في الشوط الأول".

وأضاف "كنا نستحق الفوز باللقب قبل الذهاب للعطلة الشتوية، ونهدي هذا اللقب لكل الجماهير التي ساندنتنا".

وأشار إلى "نحن دائما نعتاد على الفوز ولا نحب خسارة أي لقب وغدا سنحاول أن نستعد ونفكر في المباريات القادمة وهذا سر النجاح ، نسير دائما بالكثير من الشغف".

وعن سبب الاحفال بهدفه (الثالث) رفقة إيسكو، كشف "بعدما تم الحديث والأمور التي خرجت في الإعلام ذهبت وصافحته، تجمعني علاقة جيدة مع إيسكو".

ريال مدريد بات أول فريق يحقق لقب مونديال الأندية 3 مرات على التوالي.

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