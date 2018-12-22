جوارديولا: هدف تاونسيند مُذهل.. الأمور معقدة وعلينا مواصلة القتال

وصف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي هدف أندروس تاونسيند لاعب كريستال بالاس في شباك فريقه بـ"المذهل".

كريستال بالاس انتصر على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

تاونسيند سجل هدفا ولا أروع من قذيفة صاروخية دمرت شباك مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص وسجلنا أيضا ولكننا استقبلنا هدفين قبل نهاية الشوط".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "كريستال بالاس وصل إلى مرمانا مرتين في الشوط الأول ونجح في التسجيل مرتين".

وواصل "هدف تاونسيند كان مذهلا للغاية وتلك هي كرة القدم".

وتابع "أما الهدف الثالث من علامة الجزاء فعلينا تفادي مثل تلك الأمور".

وأشار "ولكن تلك هي كرة القدم. 3 تسديدات و3 أهداف في مرمانا. الأمور معقدة وعلينا مواصلة القتال حتى اللحظة الأخيرة. مازلنا في شهر ديسمبر والآن علينا التعافي للعودة لطريق الانتصارات والفوز بالمباريات المقبلة".

هزيمة مانشستر سيتي هي الثانية له هذا الموسم والأول له على ملعبه ووسط جماهيره.

خسارة مانشستر سيتي جمدت رصيده عند النقطة 44 في المركز الثاني، تاركا الصدارة لصالح ليفربول وبفارق 4 نقاط كاملة.

كريستال بالاس وصل للنقطة 18 في المركز الـ 14.

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